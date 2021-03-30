ЦИК приняла оригинал протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования на промежуточных выборах народных депутатов в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области.



Передача протокола представителями ОИК состоялась на заседании ЦИК во вторник.



Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, в 50-м округе победил кандидат от партии «Порядок» Андрей Аксенов, который набрал 19 949 голосов избирателей, или 65,46%.

На втором месте — Валентин Рыбин от «Партии Шария» с 13%, на третьем — кандидат от партии «Европейская солидарность» Юлия Кузьменко с 6,69%.



Промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 50 (Донецкая область) и № 87 (Ивано-Франковская область) состоялись 28 марта.



Результаты голосования должны быть установлены до 12 апреля.