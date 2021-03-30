Австрия выделит 1,5 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе

Австрия предоставит Украине 1,5 млн евро на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на странице в Facebook.



«Восток Украины знает и ценит деятельность австрийских гуманитарных организаций Caritas, Global2000 и других, помощь которых уже долгое время получает население районов, пострадавших от российской агрессии» — написал Щерба.



Дипломат указал, что, представляя этот пакет, министр иностранных дел Австрии Александр Шелленберг говорил об Украине как о «самой большой горячей точке Европейского континента, о которой нельзя забывать», а не о «самой большой проблеме Европы».