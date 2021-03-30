В Украине заблокировали работу сети ботоферм, которые распространяли фейковую информацию для дискредитации вакцинации и в поддержку группировок «Л-ДНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Злоумышленники обеспечивали распространение постов для дискредитации вакцинации и в поддержку террористических организаций "Л/ДНР". Установлено, что их финансировали с территории РФ через электронные кошельки санкционных платежных систем», — говорится в сообщении.



Отмечается, что организаторы схемы использовали сим-карты украинских операторов мобильной связи. Во время проведения обысков правоохранители изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, Gsm sms banking, sim bank, GoIP шлюзы, несколько сотен сим-карточек.



По данным правоохранителей, незаконную схему организовали четверо жителей Хмельницкого. Они разместили оборудование в арендованном помещении торгового центра и по месту жительства. Специализированные аппаратно-программные комплексы злоумышленники использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов в социальных сетях для распространения ложной информации среди населения.



Часть оборудования злоумышленники использовали для заработка на незаконной маршрутизации международного телекоммуникационного трафика, добавили в СБУ.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.