Детское территориальное медицинское объединение в Краматорске планируют привлечь к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



Он отметил, что всего в Донецкой области определены 28 учреждений для приема больных с COVID-19 и подозрением на данную инфекцию.



«Департаментом здравоохранения направлено письмо с просьбой включить еще одну больницу Донетчины в этот перечень. Это Краматорское детское территориальное медицинское объединение. Решение такое принимается в связи с ростом заболеваемости коронавирусом среди детского населения области», – сказал Педенко.



По его словам, ранее детей с ковидом направляли в городскую больницу №4 Мариуполя и инфекционную больницу Константиновки. Поскольку больница в Константиновке перепрофилирована полностью под госпитализацию взрослых, прием детей планируют организовать на базе детского территориального объединения в Краматорске.



«Сейчас мы ожидаем подтверждения и включения ДТМО в соответствующий перечень учреждений. Тогда больница сможет заключить договор с Национальной службой здоровья, чтобы обеспечивать и медицинских работников, и пациентов всем необходимым – от средств индивидуальной защиты до лекарств», – уточнил представитель облздрава.