В Луганской области для ремонта дорог и мостов планируют привлечь средства европейских инвестиций. Об этом сообщил заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Он отметил, что в прошлом году начаты ремонты двух мостовых сооружений – путепровода вблизи города Счастье и моста через реку Айдар в Новоайдаре. Первый объект уже отстроен, второй будет завершен примерно в июне.



По словам Кравцова, в этом году на Луганщине отремонтируют вдвое больше путепроводов. Так, уже проведены государственные закупки на три объекта, которые расположены в направлении КПВВ «Золотое» на дороге Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск.



Речь идет о капитальном ремонте путепровода через железную дорогу на км 192 + 862, моста на км 182 + 933, моста через реку Беленькая на км 188 + 578 (Горное). Работы там уже начаты. Также объявлены тендеры на капремонт моста на автодороге Т-1314. Всего сейчас разрабатывается 15 проектов по капитальному ремонту мостов.



Контролируют качество строительства Служба автомобильных дорог в Луганской области и независимые эксперты, включая французскую компанию.



Кроме того, в автодоре сообщили, что в 2020 году на Луганщине текущим ремонтом было охвачено 190 тыс. кв. метров дорог.



На восстановление так называемого Старобельского треугольника, в частности, дороги Р-66 от Кременной в Троицкое, отметил Олег Кравцов, «Укравтодор» привлекает европейские инвестиции – 100 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития. Пока еще продолжаются проектные работы, капремонт начнется во втором полугодии. Кроме асфальтового покрытия, здесь предусмотрено отремонтировать все путепроводы и провести освещение населенных пунктов.