Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности одного из участников частной военной кампании Donbass Battalion Corporation, созданной ветеранами батальона «Донбасс» за свидетельства о преступлениях участников ЧВК. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на решение суда.



Мужчина предоставил свидетельства о деятельности ЧВК в январе.



По данным следствия, уроженец Барышевки Киевской области с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе незаконного вооруженного формирования. Он добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года.



Он рассказал следствию о создании и работе частных военных компаний ООО «Донкорп Украина» и «Donbass Battalion corporation», а также предоставил информацию об активных членах ЧВК.



С учетом того, что показания помогли в разоблачении этого формирования, Печерский райсуд освободил мужчину от ответственности.

Бывшего народного депутата Семена Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.