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Суд освободил от ответственности одного из членов «ЧВК Семенченко» взамен на показания

30 марта 2021, 19:51

Суд освободил от ответственности одного из членов «ЧВК Семенченко» взамен на показания

Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности одного из участников частной военной кампании Donbass Battalion Corporation, созданной ветеранами батальона «Донбасс» за свидетельства о преступлениях участников ЧВК. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на решение суда.

Мужчина предоставил свидетельства о деятельности ЧВК в январе.

По данным следствия, уроженец Барышевки Киевской области с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе незаконного вооруженного формирования. Он добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года.

Он рассказал следствию о создании и работе частных военных компаний ООО «Донкорп Украина» и «Donbass Battalion corporation», а также предоставил информацию об активных членах ЧВК.

С учетом того, что показания помогли в разоблачении этого формирования, Печерский райсуд освободил мужчину от ответственности.

Бывшего народного депутата Семена Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.

По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

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