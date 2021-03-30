Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла постановление «Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса президента Украины».



«За» данное постановление проголосовали 237 народных депутатов. В списке инициаторов указаны более 130 нардепов от «Слуги народа».



Постановлением поручено министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта у Офиса президента Украины.



Спецслужбы должны изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли у Офиса президента Украины на предмет организации и / или участия в них любых политических партий Украины и / или связанных с ними лиц.



Также поручается определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу Украины и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Вечером 20 марта у здания Офиса президента состоялась очередная акция в поддержку Сергея Стерненко. Его сторонники бросали в здание файеры, шумовые гранаты и подожгли табличку «президент Украины». Протестующие разрисовали фасад здания ОП оскорбительными надписями в адрес президента и министра внутренних дел.



Правоохранители задержали одного из участников акции. Открыто уголовное производство по факту хулиганства.



Эксперты предварительно оценили ущерб от действий участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко возле здания Офиса президента в 2 млн гривен.



23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета. Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.