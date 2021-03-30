Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению Игоря Овдиенко в связи с его смертью. Овдиенко приходился братом жены бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака. Обоих подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов.



Как сообщает пресс-служба суда, полный текст постановления будет оглашен 5 апреля в 13:30.



Овдиенко обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к мошенничеству в особо крупных размерах, подготовка к получению взятки).



Овдиенко умер вследствие осложнений из-за заболевания COVID-19.

Грымчака и Овдиенко подозревают в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 1,1 миллиона долларов. Подозреваемых задержали в августе 2019 года при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.



Уголовное производство было открыто в ноябре 2019 года по результатам проверки декларации Грымчака за 2016 год.