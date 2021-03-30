Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 503 новых случая COVID-19. С начала пандемии — 58 501 случай инфицирования, из которых 47 103 человека выздоровели, 1250 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявили 253 заболевших, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 28 950 заболевших. Из них 21 044 человека выписаны, а 2 235 пациентов — умерли.



В Луганской области без учета неподконтрольной территории подтверждено 220 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умер один человек. Всего вирус подтвержден у 17 247 человек. Из них выздоровели — 14917, умерли 518 пациентов.



Группировка «ЛНР» заявила об одном летальном случае за сутки. О новых случаях заболевания не сообщается. Всего формирование признает 3 664 случая заболевания: 3 030 человек выздоровели, 317 — скончались.



Политика



Верховная Рада призвала парламенты иностранных государств и международные парламентские организации осудить агрессивную политику РФ в отношении Украины. Заявление принято в связи с напряженностью в зоне проведения операции Объединенных сил.



В Кремле заявили, что вопрос Донбасса без Киева решить невозможно, но нельзя при этом запретить лидерам России, Германии и Франции обменяться мнениями.



Модератор от ОБСЕ в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы нарушил трехсторонний формат заседания, так как пригласил к участию представителей группировок «ДНР/ЛНР» с российскими паспортами. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации ТКГ, журналист Сергей Гармаш.



Боевые действия



Россия содержит на территории отдельных районов Донбасса два армейских корпуса в состоянии боевой готовности, а также готовые к переброске войска в Ростовской области. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак.



Общество



В оккупированной Макеевке возобновились подземные толчки, которые связывают с горными работами на шахте «Калиновская-Восточная». В группировке «ДНР» признают наличие сейсмической активности, однако горные работы прекращать не планируют.



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