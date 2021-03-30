Евгений Шевченко, известный как «агент Национального антикоррупционного бюро» , вышел из следственного изолятора, где находился под стражей по делу о ЧВК Donbass Battalion Corporation. За Шевченко внесли залог в размере 5 миллионов гривен, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Залог за так называемого «агента НАБУ» внесли еще в понедельник, 29 марта.



«Да, залог внесли вчера. Шевченко покинул СИЗО», — сказал собеседник агентства.

Шевченко и бывшего народного депутата Семена Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав кампании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.