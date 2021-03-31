За минувшие сутки, 30 марта, в Украине выявили 11 226 случаев коронавируса. Кроме того, 6 405 ранее заболевших выздоровели, а 407 человек скончались, что стало новым антирекордом за все время пандемии.



Об этом сообщается на сайте мониторинга распространения ковида СНБО.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 674 168 заболевших, из них 1 313 481 человек выздоровел, а 32 825 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма.



За день проведено 139 224 тестирований.



По данным Минздрава, вчера прививку от коронавируса получили 18 668 человек. Всего в Украине привиты 231 566 человек, из них получили первую дозу — 231 564 человека, завершили вакцинацию (получили вторую дозу) — два человека.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В «красную» зону уже попали 10 областей и город Киев. Вводить всеукраинский локдаун власть пока не планирует.