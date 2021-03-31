Президент Владимир Зеленский предложил провести деконцентрацию центральных органов исполнительной власти — перенести их из Киева в областные центры или центры территориальных громад.



Об этом сообщил секретарь Кабинета министров Олег Немчинов по итогу заседания Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.



Деконцентрацию планируется провести в течение ближайших двух лет.



Секретариат Кабмина, в частности, разработал соответствующие предложения.



В ведомстве заявляют, что деконцентрация обеспечит равное развитие регионов, снизит нагрузку на Киев, создаст новые рабочие места в регионах, ускорит процессы реинжиниринга, цифровой трансформации и уменьшит роль чиновников в жизни людей.