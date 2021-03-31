За минувшие сутки, 30 марта, в отдельных районах Луганской области коронавирусную инфекцию выявили у 18 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, зарегистрировано три летальных случая.



Географию новых выявленных случаев болезни или другие подробности формирование не раскрывает.



По состоянию на 31 марта «ЛНР» признает 3682 случая заболевания COVID-19, из которых 3056 человек выздоровели, 320 — умерли от осложнений.



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 11 226 заболевших коронавирусом. Кроме того, 6 405 ранее заболевших выздоровели, а 407 человек скончались, что стало новым антирекордом за все время пандемии.