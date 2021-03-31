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Офис президента сообщил о видеоконференции жен Зеленского и Макрона

31 марта 2021, 12:23

Офис президента сообщил о видеоконференции жен Зеленского и Макрона

Первая леди Елена Зеленская провела видеоконференцию с женой президента Франции Брижит Макрон.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, во время разговора первые леди обсудили приоритетные темы сотрудничества, среди которых — достижение целей «Партнерства Биарриц», укрепление украинско-французских культурных связей и дальнейшее внедрение украиноязычных аудиогидов во Франции.

«Мир с начала пандемии COVID-19 существенно изменился. "Мягкая сила", которая является основным инструментом деятельности первых леди, приобрела еще большее значение. Я с восторгом наблюдаю за инициативами госпожи Брижит в направлении поддержки медицинских работников и учреждений во Франции, а также в целом психического здоровья всей нации», — приводит слова Зеленской сайт главы государства.

Отмечается, что Брижит Макрон «высоко оценила преданность Елены Зеленской тематике равенства и равных возможностей мужчин и женщин».

Первая леди Украины пригласила супругу президента Франции принять участие в открытии украиноязычного аудиогида в Версале.

«В течение последнего года мы активно внедряли украиноязычные гиды в мировых культурных памятниках. Я очень рада, что от администрации Версаля мы также получили согласие. Уже в середине апреля мы планируем запустить украиноязычный аудиогид во дворце», — рассказала о планах Елена Зеленская.

На Банковой добавили, что первые леди Украины и Франции «договорились продолжать тесный диалог по вопросам культурных проектов и равенства».

Сообщение Офиса президента о видеоконференции первых леди Украины и Франции появилось на фоне прошедших вчера переговоров в видеоформате между президентом РФ Владимиром Путиным с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 

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