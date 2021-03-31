В Донецкой области в терапевтическом корпусе Новгородской больницы развернуто дополнительное отделение для приема пациентом с COVID-19. Такие меры приняты в связи с заполненностью инфекционного отделения в городской больнице прифронтового Торецка на 120%, сообщает пресс-служба местной военно-гражданской администрации.



«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в г.Торецк в инфекционном отделении КНП ЦГБ заполненность 120%. По соглашению ВГА было развернуто дополнительно инфекционное отделение в терапевтическом корпусе Новгородской больницы», — говорится в сообщении.



Максимальная заполненность — 30 коек.



Для круглосуточного наблюдения и оказания медицинской помощи были привлечены 8 врачей и достаточное количество медицинских работников.

Источник всех фото: ВГА Торецка