Сегодня, 31 марта, Transparency International Ukraine презентовала результаты Рейтингов прозрачности и подотчетности городов-2020. Мариуполь стал лидером в этих двух номинациях, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.



Мариуполь занял первое место в Рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов в Украине (86,6 балла), второе место – Львов (85,2), а третье – Дрогобыч (78,1). Также Мариуполь стал лучшим в Рейтинге подотчетности 50 городов Украины (32 балла), второе – Львов (22), а третье – Покров (22).



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал это «большой победой и большими возможностями для громады».



«Открываются двери Мариуполя для международных инвесторов. Это большой труд, чтобы привлечь их в город. Например, благодаря высоким показателям прозрачности Международная финансовая корпорация работает только с одним городом Украины – и это Мариуполь», – отметил Бойченко.



Городской голова перечислил новые возможности, которые открылись благодаря прозрачности для развития Мариуполя. В их числе – улучшение сервисов для людей и три открытых Центра предоставления административных услуг, а также привлечение в город за последние 5 лет почти 200 миллионов евро инвестиций на модернизацию водоснабжения, наружного освещения и обновление муниципального транспорта. Также мэр отметил внедрение инструментов прозрачности и электронной демократии, которые помогают вовлекать жителей в процесс развития города. Это Программа поддержки ОСМД, Общественный бюджет, Родительский фонд.

Transparency International Ukraine оценивает уровень прозрачности городов четвертый год подряд. В 2020 году специалисты организации проанализировали прозрачность городских советов 100 наибольших городов Украины и подотчетность 50-ти из них. В 2018 году Мариуполь из 57 места рейтинга прозрачности Transparency International стал его лидером.