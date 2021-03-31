«ДНР» повышает с 1 апреля стоимость проезда на автобусах пригородного и междугородного сообщения. Об этом сообщает «министерство транспорта ДНР».



Там отметили, что цена проезда увеличится в среднем на 30%.



«С 1 апреля планируется изменение стоимости проезда в пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования. Согласно расчетам, стоимость проезда увеличивается в среднем на 30%», – проинформировали в «минтрансе».

Ранее сообщалось, что с 1 апреля дорожает проезд в городском и междугородном транспорте в неподконтрольных украинским властям Донецке, Макеевке и Харцызске.



Предварительно повышение тарифов на проезд в общественном транспорте обсуждалось на совещании с главами «администраций» городов. Перевозчики жаловались на изношенный транспорт и нехватку водителей, в связи с чем группировка «ДНР» планировала увеличить тариф на проезд.