В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая область) жительница временно неподконтрольной правительству территории предлагала взятку украинским пограничникам, чтобы они «не заметили» у нее «паспорт ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, женщина направлялась через КПВВ на подконтрольную Украине территорию.



«Во время проведения контрольных процедур пограничники обнаружили у женщины "паспорт" так называемой "ДНР". Чтобы правоохранители не заметили наличие фейковых документов, гражданка предложила им 4000 гривен взятки», – сообщили в ГПСУ.



Пограничники Донецкого отряда зафиксировали уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Военнослужащие проинформировали работников Нацполиции и передали им нарушительницу.