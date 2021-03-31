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На Луганщине коронавирусом заразились еще 213 человек. Четыре пациента умерли

31 марта 2021, 16:11

На Луганщине коронавирусом заразились еще 213 человек. Четыре пациента умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 213 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли четыре человека. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 35, Рубежное — 21, Северодонецк — 77, Беловодски, Сватовский, Станично Луганский и Старобельский районы — по 9, Белокуракинский — 5, Кормянский — 3, Марковский — 17 Новопсковский — 11, Попаснянский и Троицкий — по 4.

Вследствие осложнений умерли 56-летняя и 83-летняя женщины из Белокуракинского района, 79-летний мужчина из Лисичанска и 32-летний мужчина из Северодонецка.

За все время исследований ковид выявлен у 17 460 человек. Из них 14 958 пациентов выздоровели, 522 — умерли.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,3 (при пороговом 60).

За минувшие сутки в Украине выявили 11 226 заболевших коронавирусом. Кроме того, 6 405 ранее заболевших выздоровели, а 407 человек скончались, что стало новым антирекордом за все время пандемии.

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