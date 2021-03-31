На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 213 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли четыре человека. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 35, Рубежное — 21, Северодонецк — 77, Беловодски, Сватовский, Станично Луганский и Старобельский районы — по 9, Белокуракинский — 5, Кормянский — 3, Марковский — 17 Новопсковский — 11, Попаснянский и Троицкий — по 4.



Вследствие осложнений умерли 56-летняя и 83-летняя женщины из Белокуракинского района, 79-летний мужчина из Лисичанска и 32-летний мужчина из Северодонецка.



За все время исследований ковид выявлен у 17 460 человек. Из них 14 958 пациентов выздоровели, 522 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,3 (при пороговом 60).

За минувшие сутки в Украине выявили 11 226 заболевших коронавирусом. Кроме того, 6 405 ранее заболевших выздоровели, а 407 человек скончались, что стало новым антирекордом за все время пандемии.