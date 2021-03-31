Кабинет министров на своем заседании 31 марта расширил перечень оснований, по которым ветеранам АТО/ООС смогут отказать в выплате разовой денежной помощи в связи с инвалидностью или заболеванием. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



«Ветеранам войны теперь будет сложнее получить единовременную денежную помощь в случае инвалидности, заболевания и тому подобное. Кабмин расширил перечень оснований, по которым не смогут проводиться выплаты», – написал нардеп и опубликовал документ с содержанием изменений, которые одобрил Кабмин.



В частности, теперь ветеранам могут отказать в случае получения от органов, которые уполномочены выплачивать одноразовую денежную помощь согласно другим законам Украины кроме закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», информации о том, что данным лицам уже была назначена такая помощь или если заявление на помощь подано лицом, которое уже получило ее согласно закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».