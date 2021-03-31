Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил с 1 апреля установить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил спикер украинской делегации Алексей Арестович в эфире Еспресо TV.



«Леонид Макарович Кравчук начал заседание с предложения установить сегодня с нуля часов… вернуться к полному и всеобъемлющему прекращению огня», — сказал он.



Арестович уточнил, что предложение пока рассматривают на заседании ТКГ на уровне глав делегаций.

26 марта боевики обстреляли украинские позиции вблизи поселка Шумы. В результате погибли четверо военнослужащих Украины - подполковник Сергей Коваль, а также Сергей Барнич,

Максим Абрамович и Сергей Гайченко. Еще два бойца ВСУ получили ранения.



После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество решительно осудить Россию за эскалацию боевых действий в Донбассе.



Президент Владимир Зеленский пообещал обсудить обострение в зоне ООС с лидерами «нормандской четверки».