В Луганске мужчина выстрелил из РПГ по дому, чтобы «отсрочить выплату долга»

Мужчина выстрелил реактивной гранатой по жилому дому в Луганске, надеясь таким образом отсрочить выплату долга. Подозреваемого в стрельбе задержали.



Об этом сообщила пресс-центр «МВД» группировки «ЛНР».



«Полиция» установила, что в Камменобродском районе города подозреваемый обстрелял реактивной противотанковой гранатой РПГ-18 дом, в котором проживает луганчанин, ранее давший ему в долг крупную сумму денег.

РПГ, из которого стреляли по дому. Фото: «МВД ЛНР»

По словам задержанного мужчины 1977 года рождения, таким образом он планировал отвлечь от себя внимание и отсрочить выплату долга в размере 900 тысяч российских рублей.



В результате обстрела жертв и пострадавших нет, повреждения получили фасад и остекление дома.