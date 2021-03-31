В Донецкой области нарастают темпы эпидемии COVID-19, и самые высокие показатели заболеваемости – в трех городах и двух районах. Об этом рассказала и.о. генерального директора ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МЗ Украины» Марина Белоусова на брифинге в Краматорске.



«На конец прошлой, двенадцатой, недели Донецкая область по показателю заболеваемости COVID-19 занимала 17-е ранговое место среди 25-ти регионов Украины, за весь период наблюдения – 20-е. А по темпу заболеваемости на двенадцатой неделе мы уже занимаем 7-е место, что свидетельствует об интенсификации эпидемического процесса в регионе», – отметила Марина Белоусова.



Она добавила, что за последние семь дней в области зарегистрирован 4081 подтвержденный случай COVID-19.



По словам руководителя областного лабораторного центра, на Донетчине самые высокие показатели за последние семь недель отмечаются в Бахмутском районе (показатель 492,7 на 100 тыс. населения), Краматорске (457,9 на 100 тыс. населения), Александровском районе (397,7 на 100 тыс. населения), Торецке (373 на 100 тыс. населения), Славянске (333,2 на 100 тыс. населения).

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 58 758 случаев коронавирусной инфекции. Из них 47 103 человека выздоровели, 1268 — умерли.