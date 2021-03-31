За службу в оккупационной «военной комендатуре» Станицы Луганской будут судить местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в начале оккупации Луганщины обвиняемый добровольно вступил в ряды одного из вооруженных подразделений «военной комендатуры».



В течение апреля-мая 2014 мужчина занимался круглосуточным дежурством на блокпосте возле моста через реку Северский Донец. Там он проводил осмотр транспортных средств и проверял документы граждан.



«Перед участниками незаконного вооруженного формирования так называемым "военным комендантом" ставилась задача выявлять и задерживать украинских правоохранителей, получать разведданные о дислокации позиций Вооруженных Сил Украины, задействованных в антитеррористической операции», - говорится в сообщении.



Кроме этого, выяснили правоохранители, в отдельных случаях у задержанных боевики отбирали имущество и привлекали их к фортификационному обустройству блокпоста.



Жителю Станицы Луганской инкриминируется участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК Украины).



За совершенное обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.