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Как оформить в Украине наследство на неподконтрольной территории: Разъясняет юрист

31 марта 2021, 18:44

Как оформить в Украине наследство на неподконтрольной территории: Разъясняет юрист

Если умирает житель временно неподконтрольной украинской власти территории, его родственники могут оформить наследство по законодательству Украины, но для этого придется действовать через суд. Об этом рассказал юрист, руководитель Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Михаил Харин в программе «Имею право» на телеканале «Дом».

Он отметил, что когда фиксируется смерть на временно неподконтрольной Украине территории, оккупационные «администрации» выдают «документы», которые не признает государство Украина.

По словам юриста, чтобы подтвердить такой факт смерти, родственникам на контролируемой правительством территории необходимо письменно обратиться в органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС), и получить письменный отказ от регистрации смерти по тем документам, которые были выданы в неподконтрольных Украине районах.

В дальнейшем с этим письменным отказом нужно обратиться в суд.

«Лицо, которое обращается по вопросу установления факта смерти на территории, неподконтрольной Украине, освобождено от судебного сбора, и нет необходимости оплачивать его для вынесения судом решения. Более того, эти решения выносятся и рассматриваются судом безотлагательно», – сообщил Харин.

Он добавил, что рассмотрение такого дела и вынесение решения будет происходить в течение 1-5 дней, в зависимости от загруженности суда и дня подачи документов.

«В дальнейшем с этим решением вы обращаетесь снова в РАГС и подтверждаете факт смерти. Вам дают свидетельство о смерти человека, которое будет принято Украиной. Дальше – обращаетесь к нотариусу для оформления наследства», – пояснил юрист.

До 2018 года унаследовать имущество можно было в течение 6 месяцев после смерти родственника. Однако в закон внесли изменения, которые предусматривают возможность унаследовать имущество в течение 6 месяцев с момента, как наследник узнал о своих правах на наследство.  

«В наследство необходимо вступить в любом случае, потому что никто не знает, что будет через год, через два, а зафиксировать за собой право собственности на жилье или другое имущество необходимо. У вас будут документы, которые выданы Украиной, вы по реестрам будете числиться собственником имущества. И в том случае, если жилье будет разрушено, вы получите компенсацию за него», – резюмировал Михаил Харин.

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