Строительство завода по производству питьевой воды в Мариуполе Донецкой области планируется начать в соответствии с графиком в 2022 году. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.



«Вопрос снабжения питьевой водой является острым для всей Донецкой области, учитывая устаревшую систему водоснабжения и ряд экологических проблем в регионе, что безусловно влияет на качество воды. Мы должны приложить все усилия, чтобы улучшить качество жизни наших граждан», — заявил замминистра Вячеслав Шаповалов на встрече с представителями посольства Франции в Украине и представителями компании BETEN INGENIERIE, которая реализует проект по строительству завода.



Он отметил, что на сегодня рассматриваются несколько вариантов расположения завода.



Также на встрече были обсуждены вопросы модернизации и технического переоснащения имеющихся насосных станций и инженерных сетей в пределах Мариуполя.