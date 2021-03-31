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В «ДНР» признали, что на выборах в Госдуму России смогут проголосовать очень мало жителей ОРДЛО

31 марта 2021, 20:48

В «ДНР» признали, что на выборах в Госдуму России смогут проголосовать очень мало жителей ОРДЛО

При существующих условиях большинство жителей подконтрольной группировке «ДНР» территории не сможет проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Об этом написал в своем Telegram-канале «депутат ДНР» Владислав Бердичевский.

Он поделился рассуждениями по поводу возможности обеспечить голосование на выборах в Госдуму 300 тысяч донетчан с российскими паспортами. По его словам, в настоящее время количество граждан РФ среди лиц, получивших «паспорт ДНР», составляет 37%. Из них в среднем только порядка 10% граждан РФ оформили СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) и менее 3% зарегистрированы на сайте госуслуг РФ с подтвержденным доступом ко всем государственным услугам.

«Поскольку получение СНИЛС и подтверждение учетной записи на сайте госуслуг требует личного участия, в том числе есть необходимость в приобретении номера мобильного оператора РФ, немногие граждане смогут иметь подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг, и как следствие, проголосовать в сентябре 2021 года через систему электронного голосования», – приходит к выводу Бердичевский.

При этом он отмечает, что даже при желании некоторых поехать в РФ в сентябре, чтобы проголосовать, «такие обстоятельства как пересечение двух государственных границ в одну сторону, длительное ожидание на таможенных пунктах пропуска, финансовые затраты на дорогу, могут негативно сказаться на решении наших граждан проголосовать на выборах на территории России». Иными словами, мало кто поедет.

«Депутат ДНР» признает, что при организации пунктов голосования на территории, контролируемой «ДНР» и «ЛНР» возможны проблемы с международным признанием российских выборов и введением санкций в отношении организаторов процесса.

«Тот максимум, который возможно сможет проголосовать на выборах в Госдуму либо дистанционно либо на участке в Ростовской области, – это каждый десятый. В самом лучшем случае», – констатирует Бердичевский.

Он утверждает, что в этой ситуации Россия либо должна полностью проигнорировать международное мнение и организовать избирательные участки на территории, которую контролируют группировки «Л-ДНР», либо упростить регистрацию для жителей ОРДЛО на сайте госуслуг России.

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Ранее Центризбирком РФ сообщил, что жители Донбасса с российскими паспортами смогут проголосовать на выборах в Госдуму осенью 2021 года. По последним данным, российские паспорта получили более 600 тысяч жителей Донбасса.

В МИД Украины предупредили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

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