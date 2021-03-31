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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 марта

31 марта 2021, 21:10

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 марта

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней 18 жителей Донецкой области умерли вследствие осложнений из-за заболевания COVID-19. За 29-30 марта лаборатории сообщили о еще 760 больных. Всего зафиксировано 58 758 случаев коронавирусной инфекции. Из них 47 103 человека выздоровели, 1268 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 149 случаев инфицирования коронавирусом, семеро ранее заболевших умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 29 099 случаев COVID-19. Из них выздоровели — 21 080, скончались — 2242.

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 213 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли четыре человека. Всего ковид выявлен у 17 460 человек. Из них 14 958 пациентов выздоровели, 522 — умерли.

В отдельных районах Луганской области коронавирусную инфекцию выявили у 18 человек, заявили в группировке «ЛНР». Всего «ЛНР» признает 3682 случая заболевания COVID-19, из которых 3056 человек выздоровели, 320 — умерли.

Политика

РФ не поддержала предложение представителей Украины в Трехсторонней контактной группе и ОБСЕ о необходимости соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, заявили в украинской делегации.

Партнеры Украины по Нормандскому формату могут с кем угодно обсуждать вопросы урегулирования на Донбассе, но решения должны приниматься исключительно с участием Киева. Об этом заявил советник главы Офиса президента и украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Так он прокомментировал состоявшуюся накануне видеоконференцию Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, которые, в том числе, обсуждали Донбасс. В Кремле утверждают, что видеоконференция не является заменой минского формата переговоров

Арестович прокомментировал проведение консультаций посола от ОБСЕ в политподгруппе ТКГ Пьера Мореля с представителями «ДНР/ЛНР». Он отметил, что подобный формат общения в ТКГ уже практиковался прежде, а трехсторонний формат переговоров (Украина-РФ-ОБСЕ) не нарушался.

Осужденная в Украине за терроризм Майя Пирогова, которую «ДНР» привлекала в качестве «экспертки» к заседаниям на Минской площадке 16-17 марта, не участвовала во встрече политической подгруппы ТКГ 30 марта. Сама Пирогова утверждает, что причиной стала госпитализация, однако в украинской делегации связывают ее отсутствие с желанием российской стороны достичь результатов в политподгруппе.

Права человека

Группировка «ДНР» приговорила жителя неподконтрольной правительству части Донетчины к 16 годам заключения за «шпионаж».

Общество

Группировка «ЛНР» заявила, что выдала 600 тысяч своих «паспортов» жителям отдельных районов Луганской области.

Власти планируют открыть пункты вакцинации жителей неподконтрольной территории Донецкой области. Такие пункты будут открыты в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, которые граничат с неподконтрольными территориями.

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