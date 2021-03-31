Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►

Война на востоке Украины забрала жизни более 13 тысяч человек, как военных, так и мирных жителей. Десятки тысяч были ранены. Сотни тысяч пережили обстрелы, получили психологические травмы. Несколько миллионов жителей Луганской и Донецкой областей вынуждены были покинуть свои дома. Но вооруженный конфликт коснулся не только жителей этих регионов. Война изменила жизни миллионов украинцев, так или иначе затронула каждого.



Проект «Поколение Донбасс» рассказывает невероятные истории людей их словами. Истории о том, что они пережили и все еще переживают из-за непрекращающегося военного конфликта на востоке Украины.



В проект вошло 12 отдельных выпусков, любой из них вы можете посмотреть целиком здесь.