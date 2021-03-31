Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►

31 марта 2021, 21:40

Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►

Война на востоке Украины забрала жизни более 13 тысяч человек, как военных, так и мирных жителей. Десятки тысяч были ранены. Сотни тысяч пережили обстрелы, получили психологические травмы. Несколько миллионов жителей Луганской и Донецкой областей вынуждены были покинуть свои дома. Но вооруженный конфликт коснулся не только жителей этих регионов. Война изменила жизни миллионов украинцев, так или иначе затронула каждого.

Проект «Поколение Донбасс» рассказывает невероятные истории людей их словами. Истории о том, что они пережили и все еще переживают из-за непрекращающегося военного конфликта на востоке Украины.

В проект вошло 12 отдельных выпусков, любой из них вы можете посмотреть целиком здесь.

Еще по теме

Прочее
Поколение Донбасс
Люди
Переселенцы ВПЛ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:40
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
21:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 марта
20:52
«Мэрия» Макеевки просит предпринимателей оформить фасады магазинов в цветах «ДНР»
20:48
В «ДНР» признали, что на выборах в Госдуму России смогут проголосовать очень мало жителей ОРДЛО
17:14
В Луганске мужчина выстрелил из РПГ по дому, чтобы «отсрочить выплату долга»
16:36
Вакцинация от ковида жителей Донецка: Украина откроет прививочный пункт в районе КПВВ
15:23
«Результат через полчаса». Экспресс-тестами на КПВВ под Донецком воспользовались 1200 человек
14:36
Обвинили в «шпионаже»: «ДНР» отправила мужчину на 16 лет в колонию строгого режима
13:42
«ДНР» с 1 апреля поднимает стоимость проезда на всех пригородных и междугородных автобусах
11:34
«ДНР» сообщила о 149 заболевших ковидом за сутки. Семь человек умерли
09:52
«ЛНР» заявила о 18 новых случаях COVID-19 и трех смертях
08:58
В селе под Донецком произошло убийство четырех человек
08:50
На окраине Луганска обстреляли беспилотник ОБСЕ
22:35
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 марта
19:43
В Макеевке возобновились подземные толчки. В «ДНР» назвали причину
все новости
21:44
В Славянске опять не приняли бюджет города
21:40
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
21:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 марта
20:54
Арестович: Политподгруппа ТКГ пока не обсуждает «формулу Штайнмайера»
20:52
«Мэрия» Макеевки просит предпринимателей оформить фасады магазинов в цветах «ДНР»
20:48
В «ДНР» признали, что на выборах в Госдуму России смогут проголосовать очень мало жителей ОРДЛО
20:13
«Было бы странно, если бы не упомянули Украину»: У Зеленского прокомментировали переговоры Путина, Меркель и Макрона
20:00
Строительство завода по производству питьевой воды в Мариуполе начнут в 2022 году
19:32
Украинская делегация в ТКГ: Россия отказалась поддержать предложение о режиме тишины
19:24
Озвучены сроки выплаты «карантинных» 8 тысяч гривен ФОПам
19:10
Ляшко: COVAX сообщила о выделении Украине почти миллиона доз вакцины Pfizer
18:50
На Донбассе сегодня сохранялся режим «тишины»
18:44
Как оформить в Украине наследство на неподконтрольной территории: Разъясняет юрист
18:17
На Донетчине по темпам распространения COVID-19 лидируют три города и два района
18:13
Жителя Станицы Луганской будут судить за работу на «военную комендатуру» во время оккупации
все новости
ВИДЕО
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05
Поездка в молодую «республику»: Впечатления от Луганска и Алчевска ►
30 марта, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция