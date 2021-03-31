Боевики отказались пропускать патруль миссии ОБСЕ через блокпост в Новоазовске Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии за 30 марта.



«Член вооруженных формирований запретил патрулю Миссии проезд на запад в направлении н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка), сославшись на приказы от своих командиров», — говорится в отчете.



В миссии отметили, что во время пребывания на блокпосте, наблюдатели видели, что гражданские автомобили пересекали его в обоих направлениях.