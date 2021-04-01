За минувшие сутки, 31 марта, в Украине выявили 17 569 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте мониторинга распространения COVID-19 Совета нацбезопасности и обороны.



Кроме того, вчера выздоровели 9 602 человек, а 421 умер, что стало новым рекордом.



Всего в стране зарегистрировано 1 691 737 заболевших ковидом. Из них 1 323 083 человек выздоровели, а 33 246 умерли. Продолжают болеть 335 408 пациентов.



За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.



Вчера провели 132 759 тестирований.



По данным Минздрава, за сутки 17 170 человек привиты от COVID-19 за сутки 31 марта. Всего в Украине 248 736 человек привиты с начала вакцинальной кампании, из них получили первую дозу — 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 2 человека.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В «красную» зону уже попали 10 областей и город Киев. Вводить всеукраинский локдаун власть пока не планирует.