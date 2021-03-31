Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Стреляли вчера, стреляют сегодня: сводка нарушений перемирия на Донбассе

Обновлено
01 апреля 2021, 09:38

Стреляли вчера, стреляют сегодня: сводка нарушений перемирия на Донбассе

За минувшие сутки, 31 марта, украинская сторона зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, обстрелам подверглись позиции украинской армии у Песок и Водяного (на Приазовье), Светлодарска, Луганского и Золотого-4.

Сегодня, 1 апреля, украинская сторона насчитала уже три обстрела со стороны НВФ: неподалеку Светлодарска, Золотого-4 и Новгородского.

В свою очередь группировка «ЛНР» заявила о двух нарушениях «режима тишины» 31 марта: в районе Золтого-5 и Голубовского.

Боевики «ДНР» заявили про нарушения перемирия в последний день марта в районе Песок и «Вольво-центра» в Донецке. Сегодня, 1 апреля, сообщается про обстрел в районе Алексанровки.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 марта 2021-го зафиксировала не менее 13 789 нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 839 взрывов, 1 656 пролетевших неопределенных боеприпасов, 167 вспышек дульного пламени, 71 осветительную ракету, а также не менее 7 056 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:38
Стреляли вчера, стреляют сегодня: сводка нарушений перемирия на Донбассе
09:17
ОБСЕ зафиксировала новые мины у Бетманово, Василевки и Спартака
22:58
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины
21:40
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
21:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 марта
20:52
«Мэрия» Макеевки просит предпринимателей оформить фасады магазинов в цветах «ДНР»
20:48
В «ДНР» признали, что на выборах в Госдуму России смогут проголосовать очень мало жителей ОРДЛО
17:14
В Луганске мужчина выстрелил из РПГ по дому, чтобы «отсрочить выплату долга»
16:36
Вакцинация от ковида жителей Донецка: Украина откроет прививочный пункт в районе КПВВ
15:23
«Результат через полчаса». Экспресс-тестами на КПВВ под Донецком воспользовались 1200 человек
14:36
Обвинили в «шпионаже»: «ДНР» отправила мужчину на 16 лет в колонию строгого режима
13:42
«ДНР» с 1 апреля поднимает стоимость проезда на всех пригородных и междугородных автобусах
11:34
«ДНР» сообщила о 149 заболевших ковидом за сутки. Семь человек умерли
09:52
«ЛНР» заявила о 18 новых случаях COVID-19 и трех смертях
08:58
В селе под Донецком произошло убийство четырех человек
все новости
09:56
На Луганщине мужчина бросил гранату в полицейских, проводится спецоперация по розыску
09:38
«ДНР» на один день откроет КПВВ под Донецком 2 апреля
09:38
Стреляли вчера, стреляют сегодня: сводка нарушений перемирия на Донбассе
09:17
ОБСЕ зафиксировала новые мины у Бетманово, Василевки и Спартака
08:50
Глава МИД Украины рассказал госсекретарю США про обострение на Донбассе
08:08
Еще 17 569 случаев коронавируса выявили в Украине. Обновлен суточный рекорд по числу смертей
22:58
Боевики ограничивали передвижение миссии ОБСЕ на юге Донетчины
21:44
В Славянске опять не приняли бюджет города
21:40
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
21:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 марта
20:54
Арестович: Политподгруппа ТКГ пока не обсуждает «формулу Штайнмайера»
20:52
«Мэрия» Макеевки просит предпринимателей оформить фасады магазинов в цветах «ДНР»
20:48
В «ДНР» признали, что на выборах в Госдуму России смогут проголосовать очень мало жителей ОРДЛО
20:13
«Было бы странно, если бы не упомянули Украину»: У Зеленского прокомментировали переговоры Путина, Меркель и Макрона
20:00
Строительство завода по производству питьевой воды в Мариуполе начнут в 2022 году
все новости
ВИДЕО
Поколение Донбасс: 12 историй людей, чьи жизни изменила война ►
31 марта, 21:40
Порошенко: Лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путину
30 марта, 14:05
Поездка в молодую «республику»: Впечатления от Луганска и Алчевска ►
30 марта, 11:05

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция