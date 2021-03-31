За минувшие сутки, 31 марта, украинская сторона зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



Как сообщает штаб операции Объединенных сил, обстрелам подверглись позиции украинской армии у Песок и Водяного (на Приазовье), Светлодарска, Луганского и Золотого-4.



Сегодня, 1 апреля, украинская сторона насчитала уже три обстрела со стороны НВФ: неподалеку Светлодарска, Золотого-4 и Новгородского.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила о двух нарушениях «режима тишины» 31 марта: в районе Золтого-5 и Голубовского.



Боевики «ДНР» заявили про нарушения перемирия в последний день марта в районе Песок и «Вольво-центра» в Донецке. Сегодня, 1 апреля, сообщается про обстрел в районе Алексанровки.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 марта 2021-го зафиксировала не менее 13 789 нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 4 839 взрывов, 1 656 пролетевших неопределенных боеприпасов, 167 вспышек дульного пламени, 71 осветительную ракету, а также не менее 7 056 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.