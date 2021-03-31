Злоумышленник задержан. Фото полиции

Полиция Луганской области ввели на территории региона специальную полицейскую операцию «Сирена» для розыска и задержания злоумышленника, бросившего гранату в патрульных полицейских. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.



«Сегодня утром, в городе Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.



Патрульные не пострадали.



По данным правоохранителей, подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, но судом приговорен к условному сроку наказания.



Обновлено. Бойцы «Корда» задержали злоумышленника в собственной квартире, где он прятался в коробе кровати.

Подозреваемый прятался в коробе своей кровати

Следователями открыто уголовное производство по статье 348 УК Украины «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа...».



Следователи установили, что мужчина использовал гранату РГД-5. Также на месте происшествия нашли пистолет.



Задержанный помещен в изолятор временного содержания, где будет находиться до избрания ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.