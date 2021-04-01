Полиция Луганской области ввели на территории региона специальную полицейскую операцию «Сирена» для розыска и задержания злоумышленника, бросившего гранату в патрульных полицейских. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.



«Сегодня утром, в городе Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.



Отмечается, что личный состав полиции Луганской области поднят по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.



По данным правоохранителей, подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, но судом приговорен к условному сроку наказания.