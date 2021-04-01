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В ОРДЛО за сутки зарегистрировали более 150 случаев коронавируса

01 апреля 2021, 11:05

В ОРДЛО за сутки зарегистрировали более 150 случаев коронавируса

Так называемый минздрав группировки «ЛНР» за прошедшие сутки зарегистрировал 25 новых случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений умерли два человека.

В целом, с начала пандемии, формирование признало 3 707 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С полным выздоровлением выписали 3 071 пациента, 322 человека скончались.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 129 случаев инфицирования коронавирусом. Семь пациентов скончались. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

По состоянию на 1 апреля группировка признала 29 228 случаев заболевания COVID-19. Из них 5835 пациентов на лечении, выписаны — 21 144 человека, летальных случаев — 2249.

За сутки выявлено 89 случаев пневмоний, на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 64. Всего на лечении 967 пациентов с пневмониями, из них 489 на кислородной поддержке (+19 за сутки).

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