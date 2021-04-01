В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 11 жизней в Донецкой области. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География летальных случаев (по громадам): 3 в Краматорской; 2 в Торецкой; по 1 в Селидовской, Волновахской, Покровской, Константиновской, Кальчицкой и Славянской.



За среду, 31 марта, было выявлено 932 больных ковидом — это рекордное число новых случаев в области с начала пандемии.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 59 690 заболевших ковидом. Из них 47 103 человека выздоровели, а 1279 умерли. Продолжают болеть 11 308 человек.

За минувшие сутки, 31 марта, в Украине выявили 17 569 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, выздоровели 9 602 человек, а 421 умер, что стало новым рекордом.