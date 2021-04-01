Сын президента США Джо Байдена Хантер признался, что доходы от деятельности в составе совета директоров украинской газовой компании Burisma способствовали его алкогольной и наркотической зависимости. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на готовящиеся к выходу мемуары Байдена-младшего.



Хантер Байден рассказал, что впервые попробовал спиртное в восемь лет. Он связал возникшую зависимость с потерей матери и сестры в автокатастрофе и с последующей гибелью брата от рака.



«В последние пять лет я потерял брак длиной в двадцать лет, к моей голове приставляли пистолеты, и я с концами пропадал в придорожных мотелях за 59 долларов за ночь, пугая мою семью больше, чем самого себя», — описывает Хантер Байден события, происходившие с момента смерти его брата от рака в 2015 году.



Он поблагодарил свою жену Мелиссу Коэн за то, что она помогла ему побороть зависимость.



Сын Байдена признал, что его фамилия способствовала назначению в совет директоров Burisma, однако не считает это неэтичным. «Так было всегда: думаете, если бы дети [бывшего президента США Дональда] Трампа попытались работать за пределами бизнеса своего отца, его имя не упоминалось бы? Я всегда отвечал на это тем, что работал усерднее, чтобы мои собственные достижения котировались сами по себе», — подчеркнул он.

По словам сына американского лидера, в текущей политической обстановке «не важно, принял бы я назначение или нет, я бы все равно подвергся нападениям».

Обложка книги Хантера Байдена «Beautiful Things»

Хантер Байден вошел в состав совета директоров Burisma в 2014 году, когда Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме, и покинул совет в 2019 году. Дональд Трамп обвинял Джо и Хантера Байденов в коррупционной сущности назначения.



После того как в 2019 году Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, Палата представителей США инициировала первую процедуру импичмента. Тогдашнего президента США обвиняли в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса. В феврале 2020 года Сенат, большинство в котором тогда занимали республиканцы, оправдал Трампа по обоим пунктам импичмента.