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Двое рабочих отравились газом на заводе «ДНР» в Енакиево

01 апреля 2021, 13:08

Двое рабочих отравились газом на заводе «ДНР» в Енакиево

Двое рабочих Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ) отравились доменным газом во время выполнения монтажных работ. Об этом сообщили в комитете горного и технического надзора при группировке «ДНР».

«В филиале № 2 "Енакиевский металлургический завод" ЗАО "Внешторгсервис" 31 марта в 09:25 при выполнении работ по монтажу коренной задвижки ДУ-100 конденсатоотводчика № 16 газопровода доменного газа получили отравления доменным газом слесарь-ремонтник газового цеха и газоспасатель газоспасательной службы», — приводит слова представителя комитета «ДАН».

Пострадавшие были госпитализированы, сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

Создана комиссия по расследованию несчастного случая на производстве. Известно, что на участке работала бригада из четырех человек: трое слесарей-ремонтников газового цеха и газоспасатель. Двое рабочих находились на площадке обслуживания задвижки, остальные — на нулевой отметке. В ходе монтажа задвижки ухудшилось самочувствие одного из работников. В процессе оказания помощи отравление получил и его коллега.

По данным телеграм-канала Dontel, на ЕМЗ закрыты  все медпункты, что делает невозможным оказание экстренной помощи в случае аварии на производстве. Такое решение из-за отсутствия денег на зарплаты приняла компания «Внешторгсервис» Сергея Курченко, которая продолжает управлять многими заводами на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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