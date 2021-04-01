Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук озвучил идею о введении должности советника по связям с представителями ОРДЛО, но они резко негативно восприняли эту инициативу. Об этом рассказал «Новостям Донбасса» советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Идею ввести такого советника по консультациям с представителями ОРДЛО с российской стороны Леонид Кравчук озвучил на заседании ТКГ 31 марта.



«У Леонида Макаровича родилась мысль, что он может ввести себе к тем советникам, которые есть, еще советника по консультациям с представителями ОРДЛО с той стороны, с российской, потому что это предусматривает Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, одобренный Советом безопасности ООН. Это вопрос не консультативный, то есть мы не нуждаемся в разрешении российской стороны или в коллективном решении делегации в ТКГ, это в порядке информирования», – сказал Алексей Арестович.



Он пояснил логику такого решения: поскольку от представителей ОРДЛО исходит много различных инициатив и поступают объемные документы, специальный советник мог бы оценивать эти инициативы и давать Кравчуку как главе украинской делегации очень короткую «выжимку» из поступающей информации. В этой связи Арестович напомнил, что согласно Комплексу мер по Минским соглашениям стороны должны проводить консультации по вопросам местных выборов и органов местного самоуправления.

По его словам, Кравчук не нуждался в разрешении российской стороны, он просто проинформировал о своем намерении.



«Они [представители ОРДЛО] ужасно перепугались, судя по тому, что они сказали, что украинская делегация придумала способ их вытеснить из Минского процесса”, – отметил Арестович.



Кравчук объяснял, что это наоборот призвано улучшить коммуникацию, но его слова не были восприняты подконтрольными РФ представителями ОРДЛО.



Арестович подчеркнул, что произошедшее «лишний раз показывает направление их усилий», поскольку с 2014 года вся российская политика была направлена на то, чтобы вывести Украину на прямые переговоры с квазиобразованиями, чтобы РФ обрела статус посредника в конфликте.



«Хотя весь Совет безопасности ООН знает, что они [РФ] – участники конфликта, потому и Трехсторонняя контактная группа», – подчеркнул Арестович.



По его мнению, поэтому с российской стороны постарались быстро опровергнуть инициативу Кравчука в своих СМИ и социальных сетях, заранее страхуя от того, что «Л-ДНР» вытеснят.



Арестович добавил, что новый советник главы украинской делегации в ТКГ будет работать на общественных началах, и кандидатура пока подбирается.



Ранее представительница группировки «ДНР» Наталья Никонорова заявила, что включением в переговорный процесс советника по консультациям с представителями ОРДЛО украинская сторона «пытается вытеснить Л-ДНР из контактной группы». Никонорова утверждает, что таким образом «Киев придумал новую схему, чтобы избежать прямого диалога с ДНР и ЛНР на Минской площадке».