Беспилотники миссии ОБСЕ 29 и 30 марта подвергались глушению во время полетов над Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщается в отчете миссии.



«29 марта, пролетая над районами между н. п. Калиново (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и н. п. Константиновка (подконтрольный правительству, 60 км к северу от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS», — говорится в отчете.



30 марта, пролетая над районами вблизи села Николаевка Вторая, беспилотник миссии дважды подвергался глушению.



В миссии отметили, что помехи сигналу могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.