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Военно-гражданскую администрацию Торецка возглавил полковник СБУ

01 апреля 2021, 15:15

Военно-гражданскую администрацию Торецка возглавил полковник СБУ

Василий Чинчик / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА Василий Чинчик / Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Главой Торецкой городской военно-гражданской администрации стал полковник Службы безопасности Украины Василий Чинчик. Сегодня, 1 апреля, его представили местной громаде, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Распоряжение о назначении на должность Василия Чинчика председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подписал 31 марта.

Представить главу ВГА в Торецк приехал заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Новоназначенный руководитель Торецкой ВГА отметил, что в первую очередь планирует заниматься капитальными и текущими ремонтами дорог, восстановлением инфраструктуры. Особо он отметил решение вопроса круглосуточного водоснабжения, поскольку в некоторых районах города воду дают почасово, а из-за обстрелов время от времени воды нет во всем Торецке.

Согласно указу президента Украины №61/2021 «О создании и реорганизации военно-гражданских администраций в Донецкой области», военно-гражданская администрация города Торецка Донецкой области была реорганизована путем присоединения к Торецкой городской военно-гражданской администрации Бахмутского района Донецкой области.

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