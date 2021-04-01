Мэр Славянска сдает анализы на наркотики / Фото: Facebook Вадим Лях

Городской голова Славянска Вадим Лях сегодня, 1 апреля, публично сдал анализы на наличие/отсутствие наркотиков. На такой шаг мэр пошел из-за обвинений, которые прозвучали накануне в его адрес на сессии горсовета.



Во время минувшего пленарного заседания сессии местный бизнесмен Олег Берко с трибуны заявил, что Вадим Лях – «наркоман со стажем».



«В сопровождении прессы посетил наркодиспансер и сдал анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ. Экспресс-тесты не выявили ни того, ни другого. Теперь нужно дождаться детального исследования биоматериалов. Полное заключение будет готово через 10 дней», – сообщил Вадим Лях в Facebook.



Он уточнил, что сдавал анализы для дальнейшего обращения в суд с иском на Олега Берко.



«Что касается психиатрического и наркологического освидетельствования мэра и депутатов, когда эта норма будет принята на сессии, пройдем его все вместе», – добавил мэр Славянска.



Это не первый случай, когда Вадим Лях опровергает обвинения в наркотической зависимости. Впевые это случилось в 2019 году, и он тоже сдавал анализы, чтобы доказать отсутствие употребления наркотиков.

В Славянске развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. Горсовет уже несколько раз не мог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития».



В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.



31 марта в Славянске состоялась сессия городского совета, но из-за разногласий депутатов бюджет города на текущий 2021 год опять не был принят.