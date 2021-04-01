Комитет рекомендовал принять Раде закон о запрете перечислять на инфляцию кредиты переселенцев

Комитет по правам человека рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в законопроект №2329 об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» относительно освобождения переселенцев от негативных последствий невыполнения денежных обязательств. Об этом сообщается на сайте ВР.



Кроме этого, законопроектом предусматривается признание государством конфликта на востоке Украины и временной оккупации АР Крым обстоятельствами, которые исключат ответственность пострадавших от этого лиц, без необходимости доказывать это в судебном порядке и прочее.



По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит снизить финансовую нагрузку на должников по договорам кредита, займа, пострадавших от конфликта на востоке Украины и временной оккупации АР Крым.



Кроме этого, законопроектом предусмотрено, что кредиторы обязаны произвести перерасчет задолженности для ВПО по договорам кредита и договорам займа с учетом требований, определенных этим законом.



При этом законопроектом запрещается передача долга переселенцев коллекторам без согласия должника.



Правила настоящей статьи не распространяются на внутренне перемещенных лиц, кредиторы которых докажут наличие у таких лиц по состоянию на 14 апреля 2014 года просрочку уплаты основного долга и / или процентов. А также внутренне перемещенных лиц, которые получили кредит или заем после 14 апреля 2014 года и не приступили к выполнению обязательств по ним по состоянию на день вступления в силу этого закона.



В первом чтении законопроект №2329 был принят 4 февраля 2021 года.