В Луганской области за сутки выявили 232 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 232 новых случая COVID-19 в области. От осложнений умерли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что умерли 55-летняя женщина из Лисичанска и 66-летняя женщина из Северодонецка.



64 новых случая заболевания выявили в Лисичанске, 34 в Северодонецке, 28 в Новоайдарском районе, 18 в Старобельском районе, 17 в Рубежном, 15 в Беловодском районе, по 11 в Белокуракинском и Марковском районах, десять в Новопсковском районе, восемь в Попаснянском районе, семь в Сватовском районе, пять в Станично-Луганском районе, два в Меловском районе, по одному в Кормянском и Троицком районах.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 17 692 человек.



Из них выздоровели — 15063 (105 за последние сутки), лечатся — 2105, умерли 524 человека.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 41,9 (при пороговом 60).