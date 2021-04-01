Мобильный сервисный центр МВД в Счастье

Сегодня, 1 апреля, возле КПВВ «Счастье» на Луганщине впервые работал мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины, передет корреспондентка «Новостей Донбасса».



Мобильный сервисный центр МВД предоставляет ряд услуг, в том числе:

– регистрация и перерегистрация транспортных средств;

– замена удостоверения водителя;

– выдача международного водительского удостоверения;

– выдача справок о несудимости.



«Уже обратилось пятеро людей на перерегистрацию транспортных средств и двое – для замены удостоверения водителя. В мобильный сервисный центр в основном обращаются люди, которые не могут по каким-то причинам добраться до территориальных сервисных центров», – рассказал администратор мобильного сервисного центра Дмитрий Махуков.

Мобильный сервисный центр приехал в Счастье после того, как в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) возле КПВВ обратились десятеро человек. Принимают сегодня с 10 утра до 5 вечера всех желающих.



«Совершенно случайно мы появились сегодня здесь для того, чтобы узнать: можно ли и когда, и где переоформить машину. Совершенно случайно мы наткнулись на мобильный сервисный центр. Мы его видели до этого только в интернете. Переоформим машину в течение дня. Это отлично. Не нужно ехать в Северодонецк», – поделилась жительница пгт Райгородка Татьяна.



Мобильные сервисные центры МВД рассчитаны для работы в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД. Там можно получить почти все те же услуги, что и в стационарном сервисном центре. Они работают по заявкам местных органов власти. Например, дважды в месяц ездят на линию соприкосновения в Станицу Луганскую. 2 апреля будут обслуживать жителей поселка Троицкое.



График работы мобильных сервисных центров МВД в регионах можно посмотреть здесь.