Пенсионный фонд Украины проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля 2021 года. Пенсии пересчитают примерно для 2 миллионов человек, сообщает «Экономическая правда».



Перерасчет предусмотрен ст. 42 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».



В частности, пенсию пересчитают тем пенсионерам, которые работают, и кому пенсия была назначена или пересчитана до 1 апреля 2019 года.



В то же время пенсию не пересчитают для примерно 700 тысяч пенсионеров, вышедших на пенсию после 1 апреля 2019 года, поскольку для них запланирован ближайший перерасчет не раньше апреля 2022 года.



Перерасчет пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально.



Следует учесть, что перерасчитываться будет «чистая пенсия», начисленная за годы стажа, без специальных доплат.



Формула расчета пенсии следующая:



Пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.



Трудовой стаж исчисляется в процентах (1 год = 1%), в соответствии с ним зачислят все время, которое человек проработал с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.



Коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии в случае, если после выхода на пенсию выросла и зарплата пенсионера, который продолжает работать.



При этом если пенсионер, который работает, теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, то при пересчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата – нет.



Для проведения перерасчета пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.



«Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором производится перерасчет, получили право на проведение перерасчета», – говорится в законе.