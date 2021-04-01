Украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков днем 1 апреля. С начала суток штаб зафиксировал 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Под огнем оказались украинские подразделения вблизи Старогнатовки, Водяного, Светлодарска, Луганского, Золотого-4 и Шум.



Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения.



«Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого — удовлетворительное», — сообщили в штабе.



Обо всех фактах нарушений со стороны боевиков уведомлены представители миссии ОБСЕ.