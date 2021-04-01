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На Донетчине первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 12 тысяч человек

01 апреля 2021, 19:22

На Донетчине первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 12 тысяч человек

В Донецкой области с начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины против COVID-19 получили 12 144 человека. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

За минувшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 17 170 человек, из них 470 – в Донецкой области.

Всего в стране с начала кампании по вакцинации привито 248 736 человек, из них получили 1 дозу – 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 2 человека.

В конце марта Донецкая область приступила ко второму этапу вакцинации, во время которого прививки могут получить люди старше 80 лет. Первым вакцинированным из этой категории стал 81-летний житель Мариуполя.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

На сегодня Украина получила 500 тыс. доз вакцины CoviShield производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

Также, в Украину доставили 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Вакцина Sinovac (CoronaVac) сначала должна пройти лабораторный контроль Министерства здравоохранения. Она также находится на последних стадиях согласования Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения. В Украине вакцину зарегистрировали 9 марта 2021 года.

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