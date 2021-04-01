Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь унесла еще 11 жизней в Донецкой области. За сутки выявлено 932 больных. С начала пандемии известно о 59 690 заболевших. Из них 47 103 человека выздоровели, а 1279 — умерли.



В отдельных районах Донетчины за сутки выявлено 129 случаев инфицирования. Семь пациентов скончались, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 29 228 случаев COVID-19. Из них 21 144 человека выздоровели, летальных случаев — 2249.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 232 новых случая COVID-19. От осложнений умерли два человека. Всего — 17 692 случаев болезни, из которых 15 063 человека выздоровели, 524 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила о 25 новых случаях заболевания. Из-за осложнений умерли два человека. Всего «ЛНР» признает 3 707 случаев болезни, из которых 3 071 пациент выздоровел, 322 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать договариваться о прекращении огня и установлении мира на Донбассе.



Нынешняя эскалация на Донбассе со стороны РФ является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он также заверил, что несмотря на дезинформации со стороны РФ, Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования.



Общество



Международный комитет Красного Креста доставил в неподконтрольный властям Луганск около трех тонн гуманитарной помощи. В составе груза находились медикаменты, медицинские материалы и тесты на COVID-19.



Боевые действия



Военная разведка узнала о подготовке России к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. По информации ГУР Минобороны, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения.



Украина обратилась к ОБСЕ с просьбой увеличить количество передовых патрульных баз на неконтролируемом участке российско-украинской границы на Донбассе.



Подписывайтесь на рассылку: