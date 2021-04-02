В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 1 апреля, положительные результаты на COVID-19 получили 47 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, умерли три заболевших ранее.



Географию новых выявленных случаев или другие подробности в группировке не называют.



С начала пандемии «ЛНР» признает 3754 случая заболевания COVID-19, из которых 3097 человек выздоровели, 325 — умерли от осложнений.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За минувшие сутки в Украине выявили 19 893 случая заражения коронавирусом. Также зарегистрировано 433 смерти. Оба показателя стали рекордными за все время пандемии.